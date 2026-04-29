23:10, 29 апреля 2026Мир

В США заявили о недоверии Трампа к Израилю

Журналист Херш заявил, что Трамп перестал доверять Израилю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп утратил доверие к Израилю и считает, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху ввел его в заблуждение относительно Ирана, заявил американский журналист Сеймур Херш, об этом пишет ТАСС со ссылкой на его блог в Substack.

По мнению журналиста, Трамп считает, что Нетаньяху ввел его в заблуждение относительно возможностей успеха американо-израильской военной операции против Ирана, которая должна была привести к смене власти в Исламской Республике.

«Президент, как мне сказали, "больше не доверяет Израилю"», — подчеркнул Херш со ссылкой на сведения своего израильского источника.

Ранее Трамп назвал Израиль отличным союзником Вашингтона.

