Имущество бывшего российского губернатора обратили в доход государства

У экс-губернатора Ростовской области Чуба отняли имущество и активы

В Краснодаре суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества и активов бывшего сенатора и экс-губернатора Ростовской области Владимира Чуба. Об этом сообщает ТАСС.

По решению суда, в доход государства также обратили имущество ряда аффилированных с осужденных бизнесменов. В их числе депутат заксобрания области Борис Юнанов и основатель ростовского завода «Юг Руси» Сергей Кислов.

Владимир Чуб был ростовским губернатором с 1991 по 2010 год. В 2011-м был избран представителем Мурманской области в Совете Федерации.