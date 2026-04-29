Иностранец на улице избил и изнасиловал россиянку

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:02, 29 апреля 2026Силовые структуры

В Москве предъявили обвинение иностранцу в изнасиловании девушки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве предъявили обвинение иностранцу в изнасиловании девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Уголовное дело расследуется по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

По данным следствия, 13 октября 2003 года мужчина, находясь рядом с одним из жилых домов на Озерной улице, напал на незнакомую девушку. Злоумышленник нанес ей несколько ударов по лицу и голове, после чего изнасиловал. Затем мужчина скрылся с места преступления. Сразу установить преступника не удалось.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет криминалисты и следователи столичного СК совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов проанализировали материалы уголовного дела и ранее собранные доказательства. Были назначены современные сложные судебные экспертизы. В результате удалось установить личность фигуранта, им оказался иностранный гражданин 1978 года рождения. С ним проведены необходимые следственные действия и ему предъявлено обвинение.

По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что иностранный гражданин изнасиловал россиянку в строительной бытовке в столице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok