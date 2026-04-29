10:56, 29 апреля 2026Мир

Китай заявил о важном моменте для ООН

МИД КНР: Наступил момент для возрождения и усиления ООН
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Наступил момент для возрождения и усиления ООН. С таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И, передает ТАСС.

«Сейчас самое время поддерживать, возрождать и укреплять ООН», — подчеркнул глава китайского МИД.

По словам дипломата, организация должна отстаивать справедливость и правосудие, а также не допускать, чтобы «последнее слово оставалось за тем, у кого кулак мощнее». Он добавил, что отдельные государства злоупотребляют политикой превосходства силы.

7 апреля Совет Безопасности ООН не смог принять проект резолюции по Ормузскому проливу из-за вето России и Китая.

