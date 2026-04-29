В российском городе светофор рухнул прямо на людей

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:48, 29 апреля 2026Экономика

В Липецке ветер уронил на людей светофор
Виктория Клабукова

Фото: Ольга Кулишенко / Коммерсантъ

В Липецке ветер уронил светофор на стоявших рядом людей. О случившемся в своем Telegram-канале рассказала временно исполняющая обязанности мэра города Светлана Бедрова.

Сильного порыва ветра не выдержал светофор на пересечении улиц Водопьянова и Папина. Инцидент произошел 28 апреля, когда скорость ветра в городе достигала 20 метров в секунду. Очередной шквал сдул светофор прямо на людей. В результате пострадали женщина и мужчина. Их госпитализировали, тяжесть увечий не раскрывается. По факту произошедшего ведется внутренняя проверка, виновные лица устанавливаются.

Ранее в городе Александров Владимирской области порывом ветра снесло остановочный павильон. Перевернувшись, автобусная остановка едва не придавила ожидавшего транспорт мужчину. Он успел отбежать, от опрокинувшейся конструкции его отделяли несколько шагов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина выставила Израилю требование из-за России

    Пользу модного протеинового хлеба оценили

    В США признали способность «Хвасонов» КНДР продавить американскую оборону

    Белоусов обратился к российским военным

    Россиянин выиграл почти полмиллиона рублей на хоккейных матчах

    Британия ответила на высылку сотрудника посольства в России

    В России родители пришли за ребенком в детсад и обнаружили воспитательницу спящей

    Раскрыты последствия похолодания для клещей

    УАЗ сообщил о планах увеличить продажи машин

    Участник СВО из Марокко получил российский паспорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok