Минобороны назвало число сбитых за сутки в зоне СВО беспилотников

Минобороны: Российские средства ПВО сбили 303 беспилотника в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 303 беспилотника в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такое число назвали в Минобороны.

Кроме того, удалось сбить 10 управляемых авиационных бомб.

В Минобороны отметили, что силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено шесть безэкипажных украинских катеров.

До этого стало известно, что над регионами России в ночь на 29 апреля уничтожили 98 украинских дронов. Атаке среди прочих подверглись Астраханская, Волгоградская, Ростовская и Саратовская области, а также Республика Крым. Все уничтоженные аппараты относились к самолетному типу.

Еще раньше сообщалось об атаке Вооруженных сил Украины на город Орск в Оренбургской области.