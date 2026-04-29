12:40, 29 апреля 2026Россия

Минобороны назвало число сбитых за сутки в зоне СВО беспилотников

Майя Назарова

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 303 беспилотника в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такое число назвали в Минобороны.

Кроме того, удалось сбить 10 управляемых авиационных бомб.

В Минобороны отметили, что силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено шесть безэкипажных украинских катеров.

До этого стало известно, что над регионами России в ночь на 29 апреля уничтожили 98 украинских дронов. Атаке среди прочих подверглись Астраханская, Волгоградская, Ростовская и Саратовская области, а также Республика Крым. Все уничтоженные аппараты относились к самолетному типу.

Еще раньше сообщалось об атаке Вооруженных сил Украины на город Орск в Оренбургской области.

