Мишустин утвердил решение о досрочном возвращении Минфина на валютный рынок

Подписано постановление кабмина о возобновлении операций по бюджетному правилу

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил решение о досрочном возобновлении операций с валютой и золотом в рамках бюджетного правила. Соответствующее постановление за подписью главы российского правительства размещено на официальном портале раскрытия нормативно-правовых актов.

Решение о возвращении Минфина на валютный рынок в мае, а не в июле, как планировалось изначально, ранее озвучило само ведомство. Его приняли «в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему», пообещав, что объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в следующем месяце, который Минфин назовет 6 мая.

Напомнив об этом, «Интерфакс» отметил, что объем мартовских продаж и апрельских покупок валюты «по оценке министерства, примерно совпадал».

Глава министерства Антон Силуанов ранее допускал возобновление операций до запланированного срока, отмечая, что власти «должны быть более гибкими в связи с меняющейся ситуацией».

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина уже после заявления Минфина сочла что инициированные им шаги окажут стабилизирующее воздействие на валютный рынок. Она подчеркнула, что влияние дополнительной экспортной выручки от подорожавшего сырья в значительной мере будет компенсировано механизмом бюджетного правила.