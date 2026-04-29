Московская пенсионерка в охваченной огнем квартире попала на видео

Глава МВД РФ наградил медалью сержанта Аметова за спасение пенсионерки в Москве

В Москве старший сержант полиции Егор Аметов спас из охваченной огнем квартиры 77-летнюю пенсионерку. Видео спасения женщины снял видеорегистратор полицейского, запись с которого опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видна полыхающая квартира. Сержант вбегает внутрь, там все в дыму, он зовет женщину и выводит ее на улицу. Оба кашляют.

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил Аметова ведомственной медалью «За смелость во имя спасения». Его напарника — лейтенанта полиции Алексея Пустовалова — Почетной грамотой МВД России.

Ночью в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что на балконе квартиры на первом этаже дома по улице Твардовского в районе Строгино виден сильный дым с огнем. Первыми туда прибыли патрульные Аметов и Пустовалов, они решили разделиться: Егор бросился в горящую квартиру, Алексей — взял на контроль ситуацию со стороны проезжей части.

В горящей квартире был плотный едкий дым и нулевая видимость, но полицейский нашел и вывел хозяйку на улицу. Подоспевшие медики госпитализировали ее с ожогами верхних дыхательных путей и отравлением продуктами горения средней степени. В настоящее время ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

