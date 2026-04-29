Мотивы создания аналога НАТО с участием Украины раскрыли

Политолог Тимофеев: Оборонный союз в Европе — способ замены членства Киева в ЕС

Идея Европейского оборонного союза с участием Украины и Великобритании является одним из возможных способов замены членства Киева в Европейском союзе (ЕС). Такую оценку в комментарии «Ленте.ру» озвучил кандидат политических наук, заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

Таких коалиций можно наплодить много, но встают вопросы, где эти коалиции будут брать деньги на свои военные проекты, где они будут брать производственные мощности и рабочие руки для того, чтобы эти проекты действительно чем-то стали Павел Тимофеев заведующий сектором Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН

Тимофеев прокомментировал идею европейского комиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса по созданию оборонного альянса с участием ЕС, Украины и Великобритании и указал на нежелание европейских элит предоставлять Киеву членство в Евросоюзе по ускоренной процедуре. Как подчеркнул политолог, предложенная инициатива во многом может продублировать уже существующий формат «коалиции желающих» по отправке войск на Украину после урегулирования конфликта с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг идею «символического» членства Украины в Евросоюзе. Политик отметил, что Киев «защищает Европу не символически», поэтому заслуживает полноправного вступления в блок.