Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:15, 29 апреля 2026

Мужчина показал на видео обстоятельства расправы над российской школьницей

СК: Житель Кубани признался в убийстве 11-летней девочки в поселке Стрелка
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Следователи показали оперативное видео с 31-летним жителем Кубани, подозреваемом в расправе над 11-летней школьницей. Запись предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах виден задержанный, он признает вину, ему надевают наручники. В машине подозреваемый показывает, как сжимал руками шею сидящей на заднем сидении девочки, затем показал следователям, куда бросил тело.

По данным СК, 24 апреля школьница вышла из дома в поселке Стрелка Темрюкского района на прогулку и пропала. Ее искали пять дней. Задержанный на допросе рассказал, что встретил девочку на улице поселка и посадил в свой автомобиль. Он повез ее в сторону хутора Белого, по дороге расправился. Мужчина бросил тело у водоема, а выехал с территории Темрюкского района, но его оперативно нашли и задержали.

Ему предъявлено обвинение, решается вопрос о его аресте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok