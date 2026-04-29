Мужчина показал на видео обстоятельства расправы над российской школьницей

СК: Житель Кубани признался в убийстве 11-летней девочки в поселке Стрелка

Следователи показали оперативное видео с 31-летним жителем Кубани, подозреваемом в расправе над 11-летней школьницей. Запись предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах виден задержанный, он признает вину, ему надевают наручники. В машине подозреваемый показывает, как сжимал руками шею сидящей на заднем сидении девочки, затем показал следователям, куда бросил тело.

По данным СК, 24 апреля школьница вышла из дома в поселке Стрелка Темрюкского района на прогулку и пропала. Ее искали пять дней. Задержанный на допросе рассказал, что встретил девочку на улице поселка и посадил в свой автомобиль. Он повез ее в сторону хутора Белого, по дороге расправился. Мужчина бросил тело у водоема, а выехал с территории Темрюкского района, но его оперативно нашли и задержали.

Ему предъявлено обвинение, решается вопрос о его аресте.