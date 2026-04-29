Бывший СССР
04:06, 29 апреля 2026

На Украине предупредили о восстаниях из-за одного решения Зеленского

Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что из-за коррупции и решения президента Украины Владимира Зеленского продлить военное положение в стране могут вспыхнуть восстания.

По его словам, украинский лидер и его окружение не могут выйти на мирное соглашение. «Вот он [Зеленский] хочет опять продлевает эту "могилизацию" и военное положение. Он имеет конституционное право? Абсолютно не имеет», — сказал он.

Соскин также заявил о полной некомпетентности власти в государственном управлении и призвал всех уйти в отставку.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский должен быть готов к переговорам с Россией в Москве, а не в Баку. Он предположил, что украинский президент целенаправленно врет о своей готовности к встрече с главой России Владимиром Путиным, чтобы пытаться показать красивую картинку Западу.

    «Черный нал». Зеленского заподозрили в перевозке секретного груза двум странам на неизвестном VIP-самолете

    В США резко пригрозили пяти странам из-за России

    Евросоюзу предрекли зависимость от американского СПГ

    На Украине предупредили о восстаниях из-за одного решения Зеленского

    В латвийских школах ухудшилась успеваемость из-за отмены русского языка

    Папарацци сняли интимный момент солиста Måneskin с невестой в аэропорту

    В России захотели объединить майские праздники

    Россиянка описала мексиканцев на пляжах фразой «вообще не заморачиваются купальниками»

    Обладатель микропениса рассказал о жизненных трудностях

    Названа неочевидная причина пробуждения в три часа ночи

    Все новости
