Соскин: На Украине могут восстания бунты из-за продления военного положения

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что из-за коррупции и решения президента Украины Владимира Зеленского продлить военное положение в стране могут вспыхнуть восстания.

По его словам, украинский лидер и его окружение не могут выйти на мирное соглашение. «Вот он [Зеленский] хочет опять продлевает эту "могилизацию" и военное положение. Он имеет конституционное право? Абсолютно не имеет», — сказал он.

Соскин также заявил о полной некомпетентности власти в государственном управлении и призвал всех уйти в отставку.

Ранее Соскин заявил, что Зеленский должен быть готов к переговорам с Россией в Москве, а не в Баку. Он предположил, что украинский президент целенаправленно врет о своей готовности к встрече с главой России Владимиром Путиным, чтобы пытаться показать красивую картинку Западу.