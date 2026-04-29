12:03, 29 апреля 2026Мир

На Западе пришли в ярость из-за встречи короля Швеции с Зеленским

Берн: Король Швеции Карл XVI Густав перешел черту, встретившись с Зеленским
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Король Швеции Карл XVI Густав встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, перейдя красную черту. Об этом высказался шведский аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV.

«На сей раз, как мне кажется, он перешел красную черту. Это ужасно, ведь своим визитом как бы придал законности этому человеку. Кошмар! Это недостойно монарха и двора», — заявил он.

Эксперт отметил, что финансовая поддержка Украины только ухудшает уровень безопасности в Швеции. По словам Берна, поддержка Украины настраивает Россию против Швеции и усиливает враждебность между странами.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Карл XVI Густав унизил Владимира Зеленского, отказавшись от рукопожатия во время визита на Украину. Кипрский журналист Алекс Христофору также отметил, что встреча выглядела так, словно Зеленский отчаянно пытался добиться расположения короля — хотел рукопожатия или объятий, но тот упрямо их избегал.

