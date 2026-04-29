02:15, 29 апреля 2026

На Западе рассказали о расколе в Европе из-за идеи единой армии ЕС

Геррейру: Идея единой армии ЕС вызвала раскол в Европе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Идея единой европейской армии вызвала раскол в Европе, многие из которых не хотят задействовать своих военных в операциях Евросоюза (ЕС). Об этом заявил португальский аналитик Алешандри Геррейру в беседе с РИА Новости.

«Ряд стран выступают против идеи европейской армии, и раскол у нас связан с вопросом подчинения, утраты странами полного суверенитета по отправке военных на некие миссии», — объяснил Геррейру.

По его словам, в европейских странах обеспокоены возможной бесконтрольной мобилизацией для нужд армии ЕС. Кроме того, открытым остается вопрос о командовании данными войсками, подчеркнул аналитик.

11 января еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюзу необходимо создать собственные вооруженные силы, численность которых составит как минимум 100 тысяч человек. Они должны заменить контингент США, который Вашингтон намеревается вывести из Европы.

