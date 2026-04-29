Названа выгода для Зеленского от затяжного конфликта с Россией

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:08, 29 апреля 2026

Мендель: Зеленский затягивает конфликт на Украине, чтобы зарабатывать на нем
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Новые данные Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу о коррупции среди украинской власти свидетельствуют о том, что украинский лидер Владимир Зеленский зарабатывает на конфликте с Россией. Таким мнением поделилась бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«Зеленский продолжает конфликт, потому что зарабатывает на нем огромное состояние. Ваша помощь, ваши налоги не доходят до людей или до сферы обороны: все отправляется в карманы украинской мафии, которой руководит сам Зеленский», — написала она.

Экс-чиновница также отметила, что, согласно предоставленной НАБУ информации, Зеленский поддерживал исключительно оборонные проекты, которые могли принести прибыль ему и его окружению.

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что Украина стала «черной дырой» коррупции. По его словам, на Украине зарабатывают огромное количество физических и юридических лиц из Евросоюза и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok