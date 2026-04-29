Названа выгода для Зеленского от затяжного конфликта с Россией

Мендель: Зеленский затягивает конфликт на Украине, чтобы зарабатывать на нем

Новые данные Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по делу о коррупции среди украинской власти свидетельствуют о том, что украинский лидер Владимир Зеленский зарабатывает на конфликте с Россией. Таким мнением поделилась бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«Зеленский продолжает конфликт, потому что зарабатывает на нем огромное состояние. Ваша помощь, ваши налоги не доходят до людей или до сферы обороны: все отправляется в карманы украинской мафии, которой руководит сам Зеленский», — написала она.

Экс-чиновница также отметила, что, согласно предоставленной НАБУ информации, Зеленский поддерживал исключительно оборонные проекты, которые могли принести прибыль ему и его окружению.

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что Украина стала «черной дырой» коррупции. По его словам, на Украине зарабатывают огромное количество физических и юридических лиц из Евросоюза и США.