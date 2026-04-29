10:10, 29 апреля 2026

Новосибирские хирурги спасли орган пациенту с донорским сердцем

В Новосибирске хирурги удалили опухоль почки пациенту с донорским сердцем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Хирурги новосибирского Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина спасли 61-летнего жителя Братска Владимира Яковлевича. У пациента, живущего с донорским сердцем уже больше 10 лет, во время компьютерной томографии обнаружили новообразование в правой почке. Об этом со ссылкой на пресс-службу учреждения сообщает «Российская газета».

Опухоль оказалась злокачественной, размером около четырех сантиметров. После консилиума врачи решились на операцию. Ее провели лапароскопическим методом. «Мы спланировали резекцию опухоли и буквально через несколько дней осуществили ее», — рассказал хирург-онколог Илья Остальцев.

Благодаря своевременному обследованию и профессионализму врачей, пациент избежал удаления органа. По заключению медиков, рак отступил, сердце и почки функционируют нормально.

Ранее хирурги двух больниц Приморья спасли пациента со спонтанным разрывом пищевода.

