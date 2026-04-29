16:44, 29 апреля 2026Экономика

Опасность для здоровья жителей Туапсе после ЧС оценили

Роспотребнадзор: Опасности для здоровья жителей Туапсе после ЧС нет
Александра Качан (Редактор)

Фото: Официальный канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Max / ТАСС

Опасности для здоровья жителей Туапсе после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает Telegram-канал «Юнашев Live».

«Мои коллеги там работают, делают все для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось. На сегодняшний день все, что нужно было сделать, — сделано. Мы держим ситуацию под контролем очень плотно», — заявила Попова.

Атака на НПЗ в Туапсе случилась во вторник, 28 апреля. В одном из районов города произошло возгорание. Жителей пришлось эвакуировать, из зоны поражения вывезли как минимум 51 взрослого и девятерых детей.

