Опасность для здоровья жителей Туапсе после ЧС оценили

Роспотребнадзор: Опасности для здоровья жителей Туапсе после ЧС нет

Опасности для здоровья жителей Туапсе после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает Telegram-канал «Юнашев Live».

«Мои коллеги там работают, делают все для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось. На сегодняшний день все, что нужно было сделать, — сделано. Мы держим ситуацию под контролем очень плотно», — заявила Попова.

Атака на НПЗ в Туапсе случилась во вторник, 28 апреля. В одном из районов города произошло возгорание. Жителей пришлось эвакуировать, из зоны поражения вывезли как минимум 51 взрослого и девятерых детей.