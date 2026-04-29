Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:59, 29 апреля 2026

Отар Кушанашвили назвал жалким обматеренного Милонова

Маргарита Щигарева
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный российский телеведущий Отар Кушанашвили назвал жалким депутата Госдумы Виталия Милонова, которого в ходе церемонии вручения премии «Шансон года» обматерил зритель. На эту тему ведущий высказался в своем шоу «Каково?!», ролик доступен на YouTube.

«Почему так жалок был Милонов? Почему он не нашелся, что ответить?» — задался вопросами Кушанашвили и добавил, что парламентарий выглядел ничтожным, когда его оскорбили на мероприятии.

При этом Кушанашвили заверил, что негативно оценивает поступок неизвестного зрителя-матерщинника. По его мнению, случившееся вызвало радость у многих пользователей сети, потому что россияне нередко плохо относятся к депутатам.

Инцидент с Милоновым произошел 25 апреля в Москве. Когда депутат читал со сцены строки из песни Михаила Шуфутинского, неизвестный мужчина, находящийся среди зрителей, выкрикнул в его адрес нецензурную реплику. Парламентарий после этого махнул рукой и завершил речь.

Ранее Кушанашвили рассказал, как выругался матом в прямом эфире Первого канала. Ведущий отметил, что после этого его длительное время не принимали на работу на телевидении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok