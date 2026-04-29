Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:55, 29 апреля 2026Экономика

Песков заявил об отсутствии предупреждений от ОАЭ по выходу из ОПЕК+

Песков: В Кремле не знали о планах ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) не уведомляли Россию о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит «Коммерсантъ».

Заранее предупреждений не поступало, пояснил представитель Кремля. Он дал понять, что речь идет о суверенном решении ОАЭ и российская сторона уважает его.

Говоря о прогнозах на будущее, Песков усомнился, что Эмираты начнут продвигать жесткую политику в сфере нефтедобычи. Страна понимает, какой в этом случае будет реакция рынка, и вряд ли заинтересована в резких колебаниях цен на топливо, подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь главы государстваотметил, что Москва сохраняет надежду на сохранение формата ОПЕК+ после выхода ОАЭ из объединения. Это важное направление, позволяющее стабилизировать энергорынки, прокомментировал он.

О выходе из ОПЕК и ОПЕК+ арабские власти объявили 28 апреля, добавив, что решение вступит в силу с 1 мая. Представители ОАЭ указали, что это позволит им сохранить статус ответственного и надежного поставщика нефти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok