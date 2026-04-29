Пилот российского вертолета выслушал приговор за крушение

В Забайкальском крае осудили пилота за крушение вертолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Он признан виновным по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека») УК РФ.

Как установил суд, в мае 2022 года командир вертолета МИ-8Т нарушил правила эксплуатации, что привело к падению. В результате происшествия один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Ущерб от крушения воздушного судна составил более 30 миллионов рублей.

Суд приговорил его к 2,5 годам колонии-поселения, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта сроком на три года.

