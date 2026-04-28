Пассажиры севшего на пшеничное поле в России самолета высказались о пилоте

Пассажиры севшего на поле самолета потребовали прекратить дело против пилота

Пассажиры самолета, севшего на пшеничном поле в Новосибирской области в 2023 году, потребовали прекратить дело в отношении пилота Сергея Белова. Об этом сообщает член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

Обратившиеся убеждены, что пилот спас им жизнь, и называют абсурдным тот факт, что сначала его признали героем, а потом сделали обвиняемым по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения») УК РФ.

Ранее за Белова вступились в Госдуме.

Аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» в поле произошла 12 сентября 2023 года. На борту лайнера находились около 170 человек, в том числе 23 ребенка. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Тем не менее пилот, посадивший в поле самолет, лишился работы.