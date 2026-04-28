Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:36, 28 апреля 2026

Пассажиры севшего на пшеничное поле в России самолета высказались о пилоте

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Пассажиры самолета, севшего на пшеничном поле в Новосибирской области в 2023 году, потребовали прекратить дело в отношении пилота Сергея Белова. Об этом сообщает член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

Обратившиеся убеждены, что пилот спас им жизнь, и называют абсурдным тот факт, что сначала его признали героем, а потом сделали обвиняемым по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения») УК РФ.

Ранее за Белова вступились в Госдуме.

Аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» в поле произошла 12 сентября 2023 года. На борту лайнера находились около 170 человек, в том числе 23 ребенка. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Тем не менее пилот, посадивший в поле самолет, лишился работы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok