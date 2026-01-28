Реклама

В Госдуме вступились за посадившего самолет в поле и лишенного работы пилота

Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Нужно защитить бывшего пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, аварийно посадившего самолет в пшеничном поле под Новосибирском, лишенного из-за этого работы, призвал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Есть судебное разбирательство, спор. Должно быть уже судебное решение. Но выглядит со стороны все это очень странно. Связано это с тем, что, по имеющейся информации, компенсация страховыми компаниями была уже выплачена. И слава богу, что эта авария закончилась таким образом, что не было жертв. Наоборот, надо было поблагодарить и вручить награду этому пилоту», — заметил Нилов.

Депутат добавил, что в России есть случаи, когда водители личного автомобиля попадают по своей вине в аварию, и за них страховая компания выплачивает компенсацию потерпевшей стороне. При этом потом работодатель с водителя пытается также взыскать средства за причиненный ущерб, рассказал он.

«А если это дорогая машина? Водители порой боятся за руль сесть. В связи с этим считаю, что в обязательном порядке такая категория работников должна иметь дополнительную страховку, покрывающую все риски. Такая законодательная инициатива была направлена в правительство — это поправки в трудовое законодательство», — сообщил Нилов.

Считаю, что в данном случае нужно защитить пилота. Главное — это человеческая жизнь. Она бесценна, а не железо. А вот такими действиями те, кто принимал в авиакомпании решение об обращении в суд, подрывают доверие и формируют много отрицательных эмоций

Ярослав Ниловпредседатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее стало известно, что пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, аварийно посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, лишился работы и стал курьером ради помощи матери-инвалиду. Более того, в его отношении возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. При этом у авиакомпании и пассажиров к нему претензий нет.

В конце января от экс-пилота потребовали компенсацию в размере 119 миллионов рублей за последствия авиапроисшествия. Не сообщается, в чью пользу планировалось взыскать с Белова указанную сумму, однако суд отклонил иск. Несмотря на это, иск все еще может быть удовлетворен при повторном рассмотрении.

Аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» в поле произошла 12 сентября 2023 года. На борту лайнера находились около 170 человек, в том числе 23 ребенка. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

