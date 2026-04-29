18:26, 29 апреля 2026

Российским регионам разрешат отдать долги попозже

Минфин России предложил перенести уплату долгов регионов с 2026 года на 2030-й
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Министерство финансов России внесло в правительство законопроект о переносе срока погашения части задолженностей регионов по бюджетным кредитам на четыре года — с текущего на 2030-й. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Инициатива касается третьей части долгов по бюджетным кредитам, которая не подлежит списанию. В то же время, подчеркнули в ведомстве, она не распространяется на кредиты инвестиционного характера, предоставленные регионам на реализацию инфраструктурных проектов. Такое решение, считают в Минфине, позволит субъектам федерации в условиях дефицита перераспределить бюджетные ресурсы на решение приоритетных задач.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев оценивал объем долгов перед бюджетом, которые регионы должны погасить в 2026 году, в 100 миллиардов рублей. С инициативой перенесли уплату партия обратилась к президенту страны Владимиру Путину, и тот поддержал ее на этой неделе на встрече с членами Совета законодателей.

При этом глава государства подчеркнул, что ранее было принято решение о списании двух третей задолженностей регионов по бюджетным кредитам, если те направят высвободившиеся средства на инвестиционные и другие значимые цели.

Между тем глава Минфина Антон Силуанов признал, что в текущем году ситуация у регионов с бюджетом ухудшится. Если по итогам 2025 года их совокупный дефицит составил 1,5 триллиона рублей, то в этом ожидается уже превышение расходов над доходами в размере 1,9 триллиона рублей.

