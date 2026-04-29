Финляндия запретила гражданину с двойным гражданством купить дачу около России

Правительство Финляндии отказало гражданину страны, имеющему второе гражданство, в покупке дачного участка, расположенного в приграничной с Россией зоне. Об этом ТАСС сообщила финская активистка Салли Райски, переехавшая в Российскую Федерацию.

Детали о личности покупателя и точном местоположении участка не раскрываются.

Ранее финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема прокомментировал новые санкции Европейского союза (ЕС) против России, которые были введены 23 апреля текущего года. Политик в первую очередь отметил, что Европа не имеет никакого морального превосходства для применения нового пакета санкций.