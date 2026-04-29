14:26, 29 апреля 2026Культура

Продюсер назвал гонорар Меладзе за выступление на свадьбе украинцев в Каннах

Рудченко: Меладзе мог получить 15 миллионов рублей за торжество в Каннах
Ольга Коровина

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Продюсер Павел Рудченко заявил, что певец Валерий Меладзе мог получить миллионы рублей за выступление на роскошной свадьбе в Каннах. Его комментарий приводит aif.ru.

«Ценники на подобного рода свадебные мероприятия колеблются за 500 миллионов, ближе к миллиарду. Гонорары могли быть порядка 15, может быть, 20 миллионов рублей», — сообщил медиаменеджер.

Рудченко обратил внимание на то, что Меладзе исполнял на торжестве песни на русском. По его словам, артист «не будет брезговать русскоязычными песнями», поскольку такие хиты обеспечивают его заработком.

Ранее стало известно, что Меладзе вместе с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) выступил на свадьбе украинской пары, которая прошла в старинном поместье на Лазурном Берегу Франции. Жених вместе с партнерами основал в Киеве IT-компанию по разработке азартных онлайн-игр, у которой есть офисы не только на Украине, но и в Варшаве. Невеста долгое время работала моделью в Харькове и последние годы живет в Европе — в испанской Марбелье и на Французской Ривьере.

    Последние новости

    «Этот сигнал стоит услышать». Зеленский пообещал увеличивать дальность ударов ВСУ по России. Как на это отреагировали в Москве?

    Кипящая нефть, черные облака и угроза экологической катастрофы.

    В МИД России поблагодарили корейцев за защиту Курской области

    Подростки напали на российскую семью

    С россиянином расправились в лесу ради квартиры

    Молодых россиян назвали начальниками искусственного интеллекта

    В Windows 11 нашли скрытые функции

    В Пермском крае проверят безопасность воздуха после атаки БПЛА

    Россиянка раскрыла неожиданные минусы пластики носа

    Россиян предупредили о риске попасть под суд из-за ЖКУ

    Все новости
