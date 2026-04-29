Продюсер назвал гонорар Меладзе за выступление на свадьбе украинцев в Каннах

Рудченко: Меладзе мог получить 15 миллионов рублей за торжество в Каннах

Продюсер Павел Рудченко заявил, что певец Валерий Меладзе мог получить миллионы рублей за выступление на роскошной свадьбе в Каннах. Его комментарий приводит aif.ru.

«Ценники на подобного рода свадебные мероприятия колеблются за 500 миллионов, ближе к миллиарду. Гонорары могли быть порядка 15, может быть, 20 миллионов рублей», — сообщил медиаменеджер.

Рудченко обратил внимание на то, что Меладзе исполнял на торжестве песни на русском. По его словам, артист «не будет брезговать русскоязычными песнями», поскольку такие хиты обеспечивают его заработком.

Ранее стало известно, что Меладзе вместе с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) выступил на свадьбе украинской пары, которая прошла в старинном поместье на Лазурном Берегу Франции. Жених вместе с партнерами основал в Киеве IT-компанию по разработке азартных онлайн-игр, у которой есть офисы не только на Украине, но и в Варшаве. Невеста долгое время работала моделью в Харькове и последние годы живет в Европе — в испанской Марбелье и на Французской Ривьере.