Путин дружески поддержал уронившего документы президента Конго Сассу-Нгессо

Президент России Владимир Путин дружески разрядил обстановку после протокольной заминки на встрече с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле, пишет РИА Новости.

Перед началом переговоров коллега Путина уронил папку с документами и попытался их поднять. «Ничего. It's ok», — сказал с улыбкой Путин.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. Переговоры длились около двух часов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что важность переговоров Путина и Аракчи трудно переоценить, учитывая обстановку на Ближнем Востоке.