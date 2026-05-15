Российских борцов допустили до турниров с флагом и гимном

Российских борцов допустили до международных турниров с флагом и гимном

Бюро объединенного мира борьбы (UWW) допустило российских спортсменов на международные турниры без каких-либо ограничений. Об этом сообщается на сайте организации.

В UWW заявили, что борцы из России и Белоруссии могут выступать на соревнованиях под своими национальными флагами и с гимном во всех возрастных группах. Решение вступает в силу незамедлительно.

В апреле 2023 года UWW принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе. Позже представители страны отказались от участия в Олимпиаде-2024.

В январе Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) допустила российских спортсменов до международных турниров с флагом и гимном. Помимо взрослых спортсменов, до турниров будут допущены и юниоры.