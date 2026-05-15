Лавров отказался воспринимать европейцев всерьез

Лавров: Невозможно всерьез воспринимать слова европейцев о поражении России

Невозможно воспринимать всерьез слова европейских политиков о необходимости стратегического поражения России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«Знаете, я просто не могу серьезно воспринимать такие заявления», — сказал министр.

По словам министра, европейцы «вдруг очнулись», что когда-то им придется налаживать диалог с российской стороной, но при этом подчеркивают, что темы для этого диалога будут выбирать они.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал западные страны готовиться к «трудным и неудобным» переговорам с Россией ради долгожданного мира на Украине.