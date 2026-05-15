Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:37, 15 мая 2026Мир

Лавров отказался воспринимать европейцев всерьез

Лавров: Невозможно всерьез воспринимать слова европейцев о поражении России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Невозможно воспринимать всерьез слова европейских политиков о необходимости стратегического поражения России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«Знаете, я просто не могу серьезно воспринимать такие заявления», — сказал министр.

По словам министра, европейцы «вдруг очнулись», что когда-то им придется налаживать диалог с российской стороной, но при этом подчеркивают, что темы для этого диалога будут выбирать они.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал западные страны готовиться к «трудным и неудобным» переговорам с Россией ради долгожданного мира на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о возможности превентивного удара по Европе после атаки ВСУ на Рязань

    Российских борцов допустили до турниров с флагом и гимном

    В России дали характеристику отношениям с Арменией

    Лавров отказался воспринимать европейцев всерьез

    Лавров назвал предпочтительный путь разрешения украинского конфликта

    Вода в реке резко поднялась и залила дороги в российском городе

    Заявления Трампа вновь подняли цены на нефть

    Пассажир выкурил сигарету в туалете летящего в Иркутск самолета и попался

    Пожертвовавший незнакомцу почку голливудский актер рассказал о последствиях операции

    Число жертв атаки на Рязань выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok