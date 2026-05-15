Запад призвали вести трудные и неудобные разговоры с Россией

10:34, 15 мая 2026

Yle: Глава Финляндии Стубб призвал вести трудные и неудобные разговоры с Россией
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Markku Ulander / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб призвал Запад готовиться к трудным переговорам с Россией ради долгожданного мира на Украине. Слова финского лидера передает Yle.

«Чтобы закончить войну, иногда необходимо вести трудные и неудобные разговоры», — признал глава государства.

Ранее Стубб призвал европейских лидеров совместно выбрать формат диалога с Россией. По его словам, переговоры с Москвой соответствуют интересам стран Европы.

До этого президент России Владимир Путин назвал предпочтительным для Москвы переговорщиком по Украине от Европейского союза бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

