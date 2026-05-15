Раскрыты подробности массированной атаки ВСУ на один из древнейших городов России

Малков: ВСУ атаковали Рязань 99 беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Рязань почти сотней беспилотников. Подробности массированного удара по одному из древнейших городов России раскрыл губернатор Павел Малков в Telegram.

«Сегодня ночью территорию Рязанской области атаковали 99 вражеских дронов», — написал Малков.

По данным главы российского региона, в городе повреждены несколько многоквартирных домов, в которых выбило окна. Еще в двух многоэтажках, а также на территории местного предприятия продолжаются работы по ликвидации последствий. К работам по восстановлению поврежденных домов намерены приступить в ближайшее время.

Малков также сообщил о принятом решении о выплатах семьям жертв атаки ВСУ и пострадавшим, а также за утраченное имущество.

Вооруженные силы Украины атаковали Рязань в ночь на 15 мая. По последним данным, не выжили четыре человека, еще 12 пострадали. Очевидцы сняли последствия удара на видео.