11:35, 15 мая 2026Путешествия

Пассажир выкурил сигарету в туалете летящего в Иркутск самолета и попался

Зарина Дзагоева
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Пассажир выкурил сигарету в туалете летящего из Хабаровска в Иркутск самолета и попался членам экипажа. Об этом сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Уточняется, что нарушителем оказался 27 летний мужчина из Южно-Сахалинска. Сразу после приземления его передали полицейским, которые составили административный протокол. Курильщику грозит штраф до 1,5 тысячи рублей. Кроме того, его могут включить в «черный список» авиакомпаний, что в дальнейшем не даст ему возможности летать на самолетах.

Ранее пассажир российского самолета, следовавшего из Кубы, покурил в туалете, назвал стюардесс «шлюхами» и попал на видео.

