Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:36, 15 мая 2026Экономика

Заявления Трампа вновь подняли цены на нефть

Нефть марки Brent подорожала до $108 за баррель
Дмитрий Воронин

Фото: Evan Vucci / Reuters

Мировые цены на нефть вновь выросли после заявлений президента США Дональда Трампа, которые он сделал в завершение своего визита в Китай. К моменту написания материала баррель марки Brent дорожал на 2,29 процента, до 108,14 доллара.

Трамп подчеркнул в интервью Fox News, что он теряет терпение в отношении Ирана, и потребовал заключить сделку. Также глава Соединенных Штатов рассказал, что Пекин, получающий значительную долю нефтяного импорта от Тегерана, готов рассмотреть идею закупки нефти у Вашингтона, поскольку «у них есть неутолимый аппетит к энергоносителям», а у американцев, по его словам, «неограниченные запасы энергоносителей».

Аналитики при этом констатируют, что визит Трампа, который сам он назвал «невероятным», «не принес прорыва по Ирану, и внимание рынка вновь направлено на блокаду Ормузского пролива и риски военной эскалации».

Ранее в правительстве Австралии заявили, что рост мировых цен на нефть до 200 долларов за баррель приведет мировую экономику к хаосу. Также в Morgan Stanley отмечали, что их устойчивый подъем до 130-150 долларов способен положить конец стремительному росту американского фондового рынка, который вырос за полтора месяца почти на 20 процентов и обновляет в мае исторические максимумы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о возможности превентивного удара по Европе после атаки ВСУ на Рязань

    Российских борцов допустили до турниров с флагом и гимном

    В России дали характеристику отношениям с Арменией

    Лавров отказался воспринимать европейцев всерьез

    Лавров назвал предпочтительный путь разрешения украинского конфликта

    Вода в реке резко поднялась и залила дороги в российском городе

    Заявления Трампа вновь подняли цены на нефть

    Пассажир выкурил сигарету в туалете летящего в Иркутск самолета и попался

    Пожертвовавший незнакомцу почку голливудский актер рассказал о последствиях операции

    Число жертв атаки на Рязань выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok