Заявления Трампа вновь подняли цены на нефть

Нефть марки Brent подорожала до $108 за баррель

Мировые цены на нефть вновь выросли после заявлений президента США Дональда Трампа, которые он сделал в завершение своего визита в Китай. К моменту написания материала баррель марки Brent дорожал на 2,29 процента, до 108,14 доллара.

Трамп подчеркнул в интервью Fox News, что он теряет терпение в отношении Ирана, и потребовал заключить сделку. Также глава Соединенных Штатов рассказал, что Пекин, получающий значительную долю нефтяного импорта от Тегерана, готов рассмотреть идею закупки нефти у Вашингтона, поскольку «у них есть неутолимый аппетит к энергоносителям», а у американцев, по его словам, «неограниченные запасы энергоносителей».

Аналитики при этом констатируют, что визит Трампа, который сам он назвал «невероятным», «не принес прорыва по Ирану, и внимание рынка вновь направлено на блокаду Ормузского пролива и риски военной эскалации».

Ранее в правительстве Австралии заявили, что рост мировых цен на нефть до 200 долларов за баррель приведет мировую экономику к хаосу. Также в Morgan Stanley отмечали, что их устойчивый подъем до 130-150 долларов способен положить конец стремительному росту американского фондового рынка, который вырос за полтора месяца почти на 20 процентов и обновляет в мае исторические максимумы.