Названа способная привести мир к хаосу цена нефти

Кабмин Австралии: Рост цен на нефть до $200 за баррель приведет к мировому хаосу

Согласно представленному правительством Австралии сценарию, предполагающему усиление боевых действий на Ближнем Востоке, рост мировых цен на нефть до 200 долларов за баррель приведет мировую экономику к хаосу. Такой показатель со ссылкой на опубликованные кабмином документы назвали авторы публикации Bloomberg.

Одним из условий такого развития событий австралийские власти считают остановку поставок не только через Ормузский пролив, но и по торговому маршруту через Красное море, что в свою очередь предполагает вступление в конфликт йеменских хуситов. Отмечается, что в самой Австралии указанная стоимость углеводородов приведет к падению экономики и росту инфляции до 7,25 процента, а также безработицы.

Ситуация вокруг Ирана остается неопределенной. Президент США Дональд Трамп ранее отклонил предложение Тегерана и предположил, что прекращение огня может не удержаться. Нефть на фоне этого вновь начала дорожать, прибавив в цене до 108 долларов за баррель марки Brent.

В австралийском Минфине подчеркивают, что стремительный рост цен на энергоносители способен сделать некоторые предприятия в стране нерентабельными, а также негативно сказаться на прибыли еще большего их числа. Рост инфляции заставил ЦБ страны начать подъем ставки еще до начала иранского конфликта. Начиная с февраля, регулятор повысил ставку трижды, доведя ее к настоящему времени до 4,35 процента.

Ранее о том, что экономику Австралии ожидают потрясения из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, последствия которого «будут ощущаться и после его завершения», предупредил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе, который в то же время поддержал удары США и Израиля по Ирану.