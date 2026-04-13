16:46, 13 апреля 2026Экономика

Предсказан ответ хуситов на нефтяную блокаду Ирана

Аналитик Наги: Хуситы могут ответить США перекрытием Баб-эль-Мандебского пролива
Дмитрий Воронин

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские хуситы могут ответить на морскую блокаду Ирана со стороны сил США перекрытием Баб-эль-Мандебского пролива. По словам сотрудника базирующегося в Вашингтоне аналитического центра «Международная кризисная группа» Ахмеда Наги, это произойдет, если Иран «начнет ощущать последствия» действий американцев. Его цитирует ТАСС.

Эксперт считает эскалацию на указанном направление «весьма вероятной». Возможное закрытие пролива еще больше усилит давление на мировое судоходство, предсказывает Наги.

Ранее западные СМИ уже обращали внимание на то, что вступление хуситов в конфликт на Ближнем Востоке способно усугубить ситуацию с глобальными поставками, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив, помимо значительных объемов газа и контейнерных перевозок, следует 12 процентов всей нефти, транспортируемой морским путем.

Президент США Дональд Трамп из-за отсутствия успеха в американо-иранских переговорах заявил, что с 17:00 по московскому времени 13 апреля Соединенные Штаты начнут блокировать суда, входящие и выходящие из иранских портов. Нефть на фоне его заявлений резко подорожала, подскочив выше 100 долларов за баррель.

