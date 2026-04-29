16:12, 29 апреля 2026Мир

Раскрыто отношение Запада к вступлению Украины в НАТО

Economist: Надежды Украины стать членом НАТО в обозримом будущем мертвы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Надежды Украины стать членом Североатлантического альянса в обозримом будущем мертвы. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на неназванные западные источники.

По данным издание, бывший президент США Джо Байден скептически относился к вступлению Украины в НАТО, но остающиеся надежды «были убиты» враждебным отношением к этой идее действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

27 апреля европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс предложил идею Европейского оборонного союза с участием ЕС, Украины и Великобритании. По мнению еврочиновника, такой формат интеграции может стать надежной гарантией безопасности Украины после урегулирования конфликта с Россией, а также важной основой для ее успешного восстановления.

