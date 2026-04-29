Раскрыты последствия похолодания для клещей

Эколог Рыбальченко: Похолодание в Москве не скажется на популяции клещей

Короткое похолодание в Москве и области лишь временно снизит активность клещей, но не скажется на их популяции. Об этом рассказал эколог Илья Рыбальченко в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, при температуре ниже плюс пяти градусов клещи прячутся в лесную подстилку и снижают подвижность. При температуре ниже нуля они перестают охотиться и впадают в спячку. Через два-три теплых дня паразиты выбираются наружу и восстанавливают привычную жизнь.

«Для начала активности клещам обычно хватает устойчивых плюсовых температур, а наиболее комфортный диапазон для активного поиска хозяина — примерно плюс 10-20 градусов», — рассказал Рыбальченко. Он добавил, что опаснее всего для клещей сочетание мороза, отсутствия снега и пересыхания лесной подстилки.

Ранее американский эпидемиолог Терри Детано назвал способы защититься от клещей, переносящих опасные заболевания. Он рекомендовал избегать некоторых мест во время прогулок.