Ученый назвал способ защититься от клещей

Эпидемиолог Детано: Чтобы избежать укуса клеща, нужно обходить кустарники

Американский эпидемиолог Терри Детано назвал способы защититься от укусов клещей, переносящих опасные инфекционные заболевания. Об этом он рассказал в интервью телеканалу WTOL 11.

Ученый посоветовал обходить некоторые участки во время прогулок. «Нужно избегать лесистых, заросших кустарником мест с высокой травой, разнотравьем, опавшими листьями и тому подобным, потому что там могут размножаться клещи», — призвал он.

Детано добавил, что также для защиты от клещей стоит использовать репелленты, надевать закрытую одежду, осматривать себя и домашних животных после прогулки и принимать душ после возвращения домой.

Ранее врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев заявил, что иногда в ресницах человека могут размножаться клещи. В частности, это может происходить при проблемах с иммунной системой.

