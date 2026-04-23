Ученый назвал способ защититься от клещей

11:34, 23 апреля 2026

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Американский эпидемиолог Терри Детано назвал способы защититься от укусов клещей, переносящих опасные инфекционные заболевания. Об этом он рассказал в интервью телеканалу WTOL 11.

Ученый посоветовал обходить некоторые участки во время прогулок. «Нужно избегать лесистых, заросших кустарником мест с высокой травой, разнотравьем, опавшими листьями и тому подобным, потому что там могут размножаться клещи», — призвал он.

Детано добавил, что также для защиты от клещей стоит использовать репелленты, надевать закрытую одежду, осматривать себя и домашних животных после прогулки и принимать душ после возвращения домой.

Ранее врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев заявил, что иногда в ресницах человека могут размножаться клещи. В частности, это может происходить при проблемах с иммунной системой.

