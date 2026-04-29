Разыгравшаяся драма в крымском доме агента Хана попала на видео

ФСБ показала оперативное видео задержания жителя Крыма, завербованного украинской спецслужбой для подрыва высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Запись опубликовало РИА Новости.
На кадрах видны силовики, перепрыгивающие через заборы. Они хватают мужчину и валят его на землю. В ходе обыска у него были изъяты компоненты взрывного устройства. Также в частном доме разыгралась драма: две женщины плачут и кричат на задержанного, который говорит, что связался с украинской спецслужбой, потому что не было денег. «Зачем тебе деньги?» — спрашивает его женщина с седыми волосами, вторая за кадром вторит ей: «Что тебе не сиделось?»
Крымчанин признался, что в 2025 году был завербован украинскими спецслужбами и получил псевдоним Хан. Ему поручили устроить подрыв высокопоставленного силовика, чьи имя не раскрывается. Агент Хан получил от куратора координаты схрона, откуда он забрал взрывчатку.
О его задержании ранее 29 апреля сообщила ФСБ России.