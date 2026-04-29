12:49, 29 апреля 2026Экономика

Российские бренды начали урезать площади магазинов

CMWP: Российские ритейлеры начали разрабатывать мини-форматы своих магазинов
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Российские бренды одежды решили изменить форматы своих магазинов. В первую очередь это касается уменьшения площадей, сообщили «Известия» со ссылкой на главу департамента торговой недвижимости CMWP Зульфию Шиляеву.

Созданием новой концепции сейчас занимается, в частности, Lime, указала Шиляева. В рамках нее предполагается появление магазинов в 1,2-1,5 тысячи квадратных метров. В первую очередь инициатива направлена на регионы, где покупательская способность несколько ниже, пояснила она. Данный подход позволит усовершенствовать ассортимент и сократить затраты на отделку.

Похожие планы у Melon Fashion Group (Sela, Zarina, Befree и прочие бренды). В частности, Sela ввела формат концепт-стора с линейкой товаров для дома, кафе и одеждой с повышенным ценником. Первой такая локация открылась в ТЦ «Авиапарк» (520 кв. м). Ретейлеры все чаще склоняются к закрытию небольших и не самых выгодных точек, заметила замглавы департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Валерия Шураева. Вместо них они открывают новые площади в тех местах, где большие потоки и выше спрос.

Меняют концепции также «М.Видео» и «Детский мир». В первом случае магазин сделал акцент на логистику: заказ быстро собирают на месте, затем выдают покупателю. Либо передают его далее — в пункт выдачи или с доставкой на дом.

Ранее сообщалось, что россияне начали реже ходить в торговые центры. По данным Focus Technologies, в январе-марте 2026-го их посещаемость снизилась на 2 процента год к году. Речь идет о ТЦ, площадь которых выше 20 тысяч квадратов, уточнила глава CMWP. Если же сравнивать количество посетителей с временем до пандемии, интерес просел сразу на четверть.

