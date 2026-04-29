Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:35, 29 апреля 2026

Российские компании стали использовать скрытые увольнения

Эксперт Мурадян: Работодатели вынуждены оптимизировать фонд оплаты труда
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В текущем году четверть российских компаний планируют сократить штат сотрудников, пишет Baza. Бизнес стал чаще прибегать к так называемой схеме тихих увольнений: для сотрудников создают невыносимые условия, и люди увольняются сами. Так что компании не приходится выплачивать тройной оклад и иные опции, предусмотренные при обычном увольнении по сокращению.

Среди признаков скрытого увольнения — резкий подъем показателей, ведение новых отчетов и урезание премий. Как рассказала руководитель исследовательского центра сервиса по поиску работы Наталья Голованова, сокращения в 2026-м пройдут у четверти компаний, а у двух процентов они будут массовыми.

HR-эксперт Гарри Мурадян уточнил, что тренд набирает обороты с весны прошлого года. А сейчас работодатели вынуждены оптимизировать фонд оплаты труда. Причины: повышение страховых взносов, падение спроса и общее ухудшение экономической обстановки.

Недавние данные Роструда показали, что количество сотрудников, которых планируется сократить, стабильно растет с середины 2025-го. Сейчас таких — 105 147 человек. Больше всего сокращений намечается в Москве, Омской и Иркутской областях, Красноярском крае и Московской области. Под угрозой находятся работники в сферах управления финансами и налогообложения, в органах госуправления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера, а также медицинские работники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кипящая нефть, черные облака и угроза экологической катастрофы. ВСУ вторую неделю атакуют Туапсе. Что там происходит?

    Поведение Зеленского стало уроком для Мерца

    Разыгравшаяся драма в крымском доме агента Хана попала на видео

    В России ответили на заявление Зеленского об увеличении дальности ударов

    Российского боксера признали чемпионом мира после скандального боя с турком

    Фото принца Уильяма в военной форме вызвало ажиотаж в сети

    В Кремле раскрыли цели атак ВСУ на Туапсе

    Турист упал с лестницы на курорте Европы и пролежал полдня на полу бездыханным

    Росгвардия применила сдвоенные ДПМ для перехвата дронов

    Бык вонзил рог в пах тореадора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok