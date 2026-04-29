Российские сервисы начали пускать пользователей с VPN

Маркетплейсы начали пускать пользователей с включенным VPN

Российские маркетплейсы Ozon и Wildberries начали пускать пользователей на свои сайты и в приложения с включенным VPN. На это обратили внимание сами пользователи в соцсетях, передает Hi-Tech Mail.

Издание уточнило, что изначально ограничения на доступ с VPN были введены 15 апреля по требованию Минцифры в целях безопасности данных. Однако спустя неделю после введения ограничений продавцы начали фиксировать падение продаж, отмечают сами участники рынка.

Ранее сообщалось, что в России захотели ввести плату за использование VPN-трафика. Подчеркивается, что Минцифры прорабатывает «механизмы дополнительной тарификации международного трафика пользователей».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, планируют ли запретить в России сервисы для обхода блокировок. Он заявил, что не располагает такими сведениями.