Бывший СССР
01:50, 29 апреля 2026Бывший СССР

Российский боец рассказал о минах ВСУ в виде электронных сигарет

РИА Новости: ВСУ использовали мины, похожие на электронные сигареты
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Ильиновке в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали мины, похожие на электронные сигареты. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Артист в беседе с РИА Новости.

«Сослуживец столкнулся с заминированным устройством, замаскированным под электронный гаджет — при контакте произошел взрыв», — рассказал боец.

По его словам, также ВСУ на данном участке минировали тела животных.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ после отступления намеренно оставляют мины, растяжки и ловушки в неожиданных местах.

