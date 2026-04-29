Российский боец рассказал о минах ВСУ в виде электронных сигарет

РИА Новости: ВСУ использовали мины, похожие на электронные сигареты

В Ильиновке в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали мины, похожие на электронные сигареты. Об этом рассказал российский военнослужащий с позывным Артист в беседе с РИА Новости.

«Сослуживец столкнулся с заминированным устройством, замаскированным под электронный гаджет — при контакте произошел взрыв», — рассказал боец.

По его словам, также ВСУ на данном участке минировали тела животных.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ после отступления намеренно оставляют мины, растяжки и ловушки в неожиданных местах.