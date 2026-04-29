ЕРЗ: «Самолет» стал антилидером по задержкам среди крупнейших застройщиков РФ

Крупнейший в России девелопер «Самолет» возглавил антирейтинг по нарушениям сроков строительства среди застройщиков РФ. Об этом со ссылкой на информацию Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) сообщили «Известия».

Согласно проанализированным данным, первая пятерка российских девелоперов строит более 15 процентов жилья, или 2,4 миллиона квадратных метров, с задержками. В феврале 2026-го этот же показатель составлял 12,7 процента, или 1,95 миллиона квадратных метров, а год назад он достигал 3,2 процента, или 503,8 тысячи квадратных метров. При этом «Самолет» возводит каждый третий «квадрат» — 1,66 миллиона из 4,95 миллиона квадратных метров — с опозданием, хотя в феврале нынешнего года задержки наблюдались лишь по четверти.

Специалисты объяснили сложившуюся на рынке ситуацию высокой ключевой ставкой и трудным доступом к финансированию. Что касается «Самолета», там роль сыграла устойчивость компании: так, к началу текущего года проектный долг застройщика оценивался примерно в 650 миллиардов рублей при эскроу-покрытии около 400 миллиардов рублей. Помимо этого, отмечают эксперты, рост переносов у «Самолета» связан с тем, что в последние годы тот наращивал стройку в условиях ужесточения финансирования, придерживаясь более рисковой стратегии с высокой долговой нагрузкой.

Аналитики допускают, что в будущем доля проблемных объектов на рынке жилья может увеличиться.

В начале февраля стало известно, что на фоне ухудшения экономической ситуации «Самолет» обратился к председателю кабмина Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит в размере 50 миллиардов рублей. Через несколько недель в СМИ появилась информация, что правительство РФ отказало компании в займе.