В США захотели запретить смартфоны Samsung

В США подали на Samsung в суд и потребовали запретить продажи ее смартфонов

Американская компания подала в суд на Samsung и потребовала запретить продажу ее смартфонов в США. Об этом сообщает издание Seoul Wire.

Журналисты обнаружили иск, направленный компанией Lepton Computing LLC, расположенной в Нью-Йорке. Ее представители заявили, что IT-гигант из Южной Кореи грубо нарушил ее патенты, связанные со складными смартфонами, и использовал технологии в своих девайсах серии Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. Несмотря на серьезные обвинения, авторы Seoul Wire полагают, что Samsung атаковали «патентные тролли» — компании, которые массово регистрируют товарные знаки и технологии и обвиняют другие стороны в их нарушении.

Так, в заявлении Lepton Computing LLC говорится, что фирма якобы работает над концепциями складных смартфонов с 2008 года и в 2013-м обсуждала сотрудничество с Samsung. Представители истца объявили, что корейская корпорация нарушила по меньшей мере девять патентов, описывающих принцип работы складных телефонов.

В материале Seoul Wire говорится, что американский суд теоретически может принять сторону истца и запретить продажу складных телефонов в США. Однако авторы полагают, что американская компания проиграет судебную тяжбу. По мнению специалистов, фирма выглядит сомнительной: Lepton Computing LLC «минимально представлена в медиаполе», а в ней официально трудоустроено всего два сотрудника.

