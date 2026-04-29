Шукшина призвала вернуть советскую модель кино

Актриса Мария Шукшина назвала возрождение Госкино способом решения проблем

Актриса Мария Шукшина поддержала идею возрождения Госкино по примеру советского опыта. Ее слова передает ТАСС.

Шукшина заявила, что российскому кино требуется централизованное, профессиональное и стратегическое управление, авторитетный орган, способный не только финансировать проекты, но и «ясно видеть цели развития отрасли».

«Культура — это стратегический ресурс духовно-нравственного развития. Пока это не будет понято, проблемы будут сохраняться. Если во главу угла ставится прибыль, это начинает вытеснять все остальное. Таков путь к деградации», — сообщила артистка.

Ранее Мария Шукшина призвала перестать снимать кино о сказочных личностях. Шукшина уверена, что вымышленные сюжеты воспитывают безответственных детей.