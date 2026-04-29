Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:20, 29 апреля 2026Культура

Шукшина призвала вернуть советскую модель кино

Актриса Мария Шукшина назвала возрождение Госкино способом решения проблем
Андрей Шеньшаков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Актриса Мария Шукшина поддержала идею возрождения Госкино по примеру советского опыта. Ее слова передает ТАСС.

Шукшина заявила, что российскому кино требуется централизованное, профессиональное и стратегическое управление, авторитетный орган, способный не только финансировать проекты, но и «ясно видеть цели развития отрасли».

«Культура — это стратегический ресурс духовно-нравственного развития. Пока это не будет понято, проблемы будут сохраняться. Если во главу угла ставится прибыль, это начинает вытеснять все остальное. Таков путь к деградации», — сообщила артистка.

Ранее Мария Шукшина призвала перестать снимать кино о сказочных личностях. Шукшина уверена, что вымышленные сюжеты воспитывают безответственных детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok