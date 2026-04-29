Силуанов рассказал о помощи искусственного интеллекта при работе над бюджетом

Силуанов: В России начали использовать ИИ при составлении бюджета

В России стали пользоваться искусственным интеллектом (ИИ) при подготовке бюджета, хотя окончательное решение по-прежнему всегда остается за человеком. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов, которого цитирует ТАСС.

По словам министра, ИИ советует чиновникам «как правильно составить бюджет, как правильно распределить те или иные расходы по статьям бюджета». «Искусственный интеллект уже сейчас может подсказать, как правильнее нам обеспечивать консолидацию бюджета, как потратить те ресурсы, которые есть», — объяснил Силуанов.

Весной 2023 года возглавлявший тогда департамент финансовой политики Минфина Иван Чебесков сообщил, что в будущем ИИ можно будет использовать при формировании бюджета, а в 2025-м в ведомстве поделились, что работа по внедрению искусственного интеллекта уже ведется.

К числу ее результатов тогда отнесли «проекты и наработки, которые показали свою эффективность в части автоматизации и роботизации рутинных процедур, продвинутой аналитики данных». ИИ помог автоматизировать часть операций при подготовке федерального бюджета, в частности в присвоении кодов бюджетной классификации по планируемым мероприятиям госпрограмм, отмечала первый замглавы Минфина Ирина Окладникова.