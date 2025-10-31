Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:56, 31 октября 2025Экономика

В Минфине России рассказали о формировании альтернативных мнений при помощи ИИ

В Минфине России рассказали о работе над бюджетом при помощи ИИ
Дмитрий Воронин

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Ключевой темой состоявшегося 31 октября в Дубае заседания Российско-Эмиратского финансового диалога стали вопросы применения искусственного интеллекта (ИИ) в процессе работы над бюджетом. Об этом сообщается на сайте Минфина, глава и первый заместитель которого — Антон Силуанов и Ирина Окладникова — были в составе делегации РФ.

Весной 2023 года возглавлявший тогда департамент финполитики ведомства Иван Чебесков отмечал, что в будущем ИИ можно будет использовать при формировании бюджета, а сейчас в Минфине поделились, что работа по внедрению искусственного интеллекта ведется с 2024-го. К числу ее результатов там отнесли «проекты и наработки, которые показали свою эффективность в части автоматизации и роботизации рутинных процедур, продвинутой аналитики данных, а также формирования альтернативных мнений при помощи ИИ».

Как рассказала Окладникова, искусственный интеллект уже помог автоматизировать часть операций при подготовке федерального бюджета, также в пилотном режиме разработаны модели прогнозирования для отдельных видов доходов с использованием ИИ. По словам первого замминистра, все эти шаги призваны сократить нагрузку на сотрудников, ускорить работу с документами и повысить качество экспертизы.

Ранее стало известно, что как минимум каждый десятый розничный инвестор использует ChatGPT для принятия решений по поводу инвестиций в акции и другие инструменты фондового рынка. В Великобритании и вовсе заявили, что 40 процентов респондентов консультируются с чат-ботами по поводу личных финансов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые подробности наступления ВС России в Купянске

    Бесчинствующие в бомбоубежище российские подростки попали на видео

    Ребенка с уникальным свищем впервые увидели врачи в Подмосковье

    У российских подростков на «вписках» появился новый опасный тренд

    США попытались убедить еще одну страну отказаться от российской нефти

    В России заявили о неравенстве мужчин и женщин в туалетах

    В России появятся новые ограничения для неплательщиков алиментов

    Предсказаны дальнейшие действия ВСУ в Красноармейске

    Раскрыт план НАТО по сдерживанию России

    В Совфеде заявили об одной опасности после испытаний «Посейдона» и «Буревестника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости