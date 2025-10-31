В Минфине России рассказали о формировании альтернативных мнений при помощи ИИ

В Минфине России рассказали о работе над бюджетом при помощи ИИ

Ключевой темой состоявшегося 31 октября в Дубае заседания Российско-Эмиратского финансового диалога стали вопросы применения искусственного интеллекта (ИИ) в процессе работы над бюджетом. Об этом сообщается на сайте Минфина, глава и первый заместитель которого — Антон Силуанов и Ирина Окладникова — были в составе делегации РФ.

Весной 2023 года возглавлявший тогда департамент финполитики ведомства Иван Чебесков отмечал, что в будущем ИИ можно будет использовать при формировании бюджета, а сейчас в Минфине поделились, что работа по внедрению искусственного интеллекта ведется с 2024-го. К числу ее результатов там отнесли «проекты и наработки, которые показали свою эффективность в части автоматизации и роботизации рутинных процедур, продвинутой аналитики данных, а также формирования альтернативных мнений при помощи ИИ».

Как рассказала Окладникова, искусственный интеллект уже помог автоматизировать часть операций при подготовке федерального бюджета, также в пилотном режиме разработаны модели прогнозирования для отдельных видов доходов с использованием ИИ. По словам первого замминистра, все эти шаги призваны сократить нагрузку на сотрудников, ускорить работу с документами и повысить качество экспертизы.

