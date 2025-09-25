Инвесторы начали массово советоваться с ИИ по поводу вложения денег

Reuters: Каждый 10-й розничный инвестор советуется по поводу вложений с ChatGPT

Как минимум каждый десятый розничный инвестор использует ChatGPT для принятия решений по поводу инвестиций в акции и другие инструменты фондового рынка. Об этом пишет Reuters, отмечая, что, хотя получение инвестиционного анализа упростилось благодаря ИИ, даже сторонники новой стратегии называют ее высокорискованной.

Из 11 тысяч опрошенных брокерской компанией eToro инвесторов 13 процентов уже советуются при принятии решений о вложении денег с искусственным интеллектом; в Великобритании и вовсе 40 процентов респондентов Finder сообщили, что использовали чат-боты для получения консультаций по личным финансам. Такую статистику, иллюстрируя массовость явления, приводит агентство.

Одной из оборотных сторон демократизации аналитики в публикации назван аспект, связанный с тем, что сервисы ИИ могут упускать важные моменты, не имея доступа к данным за платным доступом. Один из его собеседников, потерявший работу в банке, рассказал, что «больше не имеет такой роскоши, как терминал Bloomberg или те виды услуг по сбору рыночных данных, которые стоят очень и очень дорого», в связи с чем использует ChatGPT для поиска необходимых для портфеля акций. «Если люди привыкнут инвестировать с помощью ИИ и начнут зарабатывать, они могут оказаться не в состоянии управлять ситуацией в условиях кризиса или спада», — признает он.

«Сам ChatGPT предупреждает, что на него не следует полагаться в качестве профессиональной финансовой консультации», — говорится в статье. По словам управляющего директора eToro Дэна Мочульски, риски возникают, когда люди начинают использовать универсальные модели ИИ «как хрустальные шары», позволяющие предвидеть успешное развитие событий. Эксперт уточняет, что надежнее пользоваться платформами, созданными на основе ИИ и специально обученными для анализа рынков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ИИ можно использовать в работе правительства и Центробанка, но принимать решения и отвечать за них должны люди, ответственные за результат. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что ИИ учится на старых данных, и в условиях структурной трансформации экономики этого бывает недостаточно. По ее словам, «там большой потенциал, но пока не в макроэкономическом анализе и прогнозировании».