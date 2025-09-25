Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:08, 25 сентября 2025Экономика

Инвесторы начали массово советоваться с ИИ по поводу вложения денег

Reuters: Каждый 10-й розничный инвестор советуется по поводу вложений с ChatGPT
Дмитрий Воронин

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Как минимум каждый десятый розничный инвестор использует ChatGPT для принятия решений по поводу инвестиций в акции и другие инструменты фондового рынка. Об этом пишет Reuters, отмечая, что, хотя получение инвестиционного анализа упростилось благодаря ИИ, даже сторонники новой стратегии называют ее высокорискованной.

Из 11 тысяч опрошенных брокерской компанией eToro инвесторов 13 процентов уже советуются при принятии решений о вложении денег с искусственным интеллектом; в Великобритании и вовсе 40 процентов респондентов Finder сообщили, что использовали чат-боты для получения консультаций по личным финансам. Такую статистику, иллюстрируя массовость явления, приводит агентство.

Одной из оборотных сторон демократизации аналитики в публикации назван аспект, связанный с тем, что сервисы ИИ могут упускать важные моменты, не имея доступа к данным за платным доступом. Один из его собеседников, потерявший работу в банке, рассказал, что «больше не имеет такой роскоши, как терминал Bloomberg или те виды услуг по сбору рыночных данных, которые стоят очень и очень дорого», в связи с чем использует ChatGPT для поиска необходимых для портфеля акций. «Если люди привыкнут инвестировать с помощью ИИ и начнут зарабатывать, они могут оказаться не в состоянии управлять ситуацией в условиях кризиса или спада», — признает он.

Материалы по теме:
Сотрудники по всему миру имитируют бурную деятельность. Как компании теряют из-за них миллионы долларов?
Сотрудники по всему миру имитируют бурную деятельность.Как компании теряют из-за них миллионы долларов?
7 сентября 2025
Люди по всему миру решили экономить на кофе. Что заставило их на это пойти?
Люди по всему миру решили экономить на кофе.Что заставило их на это пойти?
22 августа 2025

«Сам ChatGPT предупреждает, что на него не следует полагаться в качестве профессиональной финансовой консультации», — говорится в статье. По словам управляющего директора eToro Дэна Мочульски, риски возникают, когда люди начинают использовать универсальные модели ИИ «как хрустальные шары», позволяющие предвидеть успешное развитие событий. Эксперт уточняет, что надежнее пользоваться платформами, созданными на основе ИИ и специально обученными для анализа рынков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ИИ можно использовать в работе правительства и Центробанка, но принимать решения и отвечать за них должны люди, ответственные за результат. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что ИИ учится на старых данных, и в условиях структурной трансформации экономики этого бывает недостаточно. По ее словам, «там большой потенциал, но пока не в макроэкономическом анализе и прогнозировании».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обратился с угрозой к Кремлю

    Военкомат выдал тело православного бойца СВО мечети вместо родственников

    Индия назвала условие отказа от российской нефти

    Лана Дель Рей раскрыла правду о пластических операциях

    Сербский футболист признался в любви к Санкт-Петербургу

    Названы наибольшие суммы по микрозаймам в России

    Отсидевшего российского активиста приговорили к новому сроку

    В России решили запретить вывоз бензина из страны

    В России ответили на угрозу Зеленского Кремлю

    Россиянин разрешил конфликт с товарищем и попал под следствие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости