Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:08, 5 сентября 2025Экономика

Путин высказался о работе ИИ с бюджетом и ключевой ставкой

Путин: ИИ можно использовать, готовя бюджет, но принимать решения должны люди
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Искусственный интеллект (ИИ) можно использовать в работе правительства и Центробанка (ЦБ), но принимать решения и отвечать за них должны люди. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума. Главу государства цитирует ТАСС.

Отвечая на вопрос, следует ли доверить установление ключевой ставки ИИ, Путин, в частности, сказал, что соответствующие возможности «можно и нужно использовать при принятии любых решений», но в конечном счете «с искусственного интеллекта ничего не спросишь, это просто инструмент, а люди должны работать».

Также, говоря о работе над бюджетом, президент подчеркнул, что «на данном уровне развития технологий в области искусственного интеллекта» ИИ может быть только помощником при принятии решений.

Ранее, комментируя использование ИИ по вопросу ключевой ставки, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что ИИ учится на старых данных, и в условиях структурной трансформации этого бывает недостаточно. По ее словам, «там большой потенциал, но пока не в макроэкономическом анализе и прогнозировании».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Многие скажут: да, это безобразие». Что рассказал Путин про высокие зарплаты, льготную ипотеку и снижение ключевой ставки?

    Расклеивающего листовки российского подростка связали с терроризмом

    В России заметили «радиационные» туманы

    Почесывание спины за деньги стало новым вирусным трендом

    После завершения сессии ВЭФ Путин вернулся к своему месту с одной целью

    Выброшенный в ковре после расправы россиянин выжил благодаря прохожим

    Европу и США обвинили в гибели 38 миллионов человек из-за санкций

    «Самая сексуальная в мире судья» в крошечном бикини попала на обложку журнала

    Агрессивный россиянин устроил дебош в самолете и заплатил за это десятки тысяч рублей

    Путин высказался о ловушке сырьевого партнера для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости