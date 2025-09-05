Путин высказался о работе ИИ с бюджетом и ключевой ставкой

Путин: ИИ можно использовать, готовя бюджет, но принимать решения должны люди

Искусственный интеллект (ИИ) можно использовать в работе правительства и Центробанка (ЦБ), но принимать решения и отвечать за них должны люди. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума. Главу государства цитирует ТАСС.

Отвечая на вопрос, следует ли доверить установление ключевой ставки ИИ, Путин, в частности, сказал, что соответствующие возможности «можно и нужно использовать при принятии любых решений», но в конечном счете «с искусственного интеллекта ничего не спросишь, это просто инструмент, а люди должны работать».

Также, говоря о работе над бюджетом, президент подчеркнул, что «на данном уровне развития технологий в области искусственного интеллекта» ИИ может быть только помощником при принятии решений.

Ранее, комментируя использование ИИ по вопросу ключевой ставки, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что ИИ учится на старых данных, и в условиях структурной трансформации этого бывает недостаточно. По ее словам, «там большой потенциал, но пока не в макроэкономическом анализе и прогнозировании».