23:09, 29 апреля 2026Культура

Соседов назвал талантливых детей российских звезд

Сергей Соседов предположил, кто из звездных детей заслужил право быть на сцене
Андрей Шеньшаков

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о наследниках российских знаменитостей и их таланте. Об этом он рассказал Общественной службе новостей.

По его мнению, в нашем шоу-бизнесе есть несколько детей известных родителей, которые заслужили свою популярность.

«Стас Пьеха является достойным наследником своей династии. Он смог состояться как звезда, ему даже не понадобилось покровительство знаменитой бабушки. Он очень талантливый человек, с хорошим тембром, музыкальным стилем», — заявил Сергей.

Также Соседов выделил Никиту Преснякова. «Это наследник сами знаете кого, но парень в самом деле талантливый. Не вижу причин не считать его хорошим артистом из-за его бабушки», — добавил он.

Ранее музыкальный критик заявил, что народная артистка России Лариса Долина сама виновата в том, что с ее концертов уходят люди. По его словам, каждый зритель имеет право на свое мнение.

    Последние новости

    Стало известно об истерике Зеленского после слов Вэнса об Украине

    Названы самые популярные ловушки мошенников для туристов

    Трамп предложил Путину небольшое перемирие на Украине

    «Арсенал» и «Атлетико» благодаря двум пенальти сыграли вничью в первом матче 1/2 финала ЛЧ

    «Разрушительные последствия». Как медицинский туризм в Турцию оборачивается потерей органов и зубов

    В российском регионе произошли взрывы

    В США допустили завершение конфликта на Украине переходом Одессы к России

    У бывшего замминистра транспорта взыскали свыше шести миллиардов рублей

    Внучка Гурченко показала редкое фото из Москвы

    Санду обвинили в госизмене

    Все новости
