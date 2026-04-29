16:11, 29 апреля 2026

В Казани ветер сорвал стрелку с часов Спасской башни

Виктория Клабукова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Непогода оставила Спасскую башню Казанского Кремля без часов. О произошедшем пишет издание «Татар-информ» со ссылкой на представителей музея-заповедника.

Как сообщается, порывом ветра с циферблата часов на Спасской башне сорвало стрелку. В настоящий момент деталь отправлена на реставрацию, ее обещают вернуть на место уже в четверг, 30 апреля.

Накануне в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. 27 апреля порывы ветра, достигая 26 метров в секунду, сдували навесы и обрывали провода. На следующий день его скорость стихла до 23 метров в секунду.

Казанский Кремль не в первый раз сдается под натиском ненастья. Только в марте под тяжестью мокрого снега там обрушилась деревянная крыша. Поврежденную часть кровли демонтировали вместе с несущими элементами.

В другом российском городе, Нижнем Новгороде, в Кремле обвалилась часть деревянной кровли. Обрушение произошло около Кладовой башни. Ремонтные работы на участке обещают завершить к маю.

